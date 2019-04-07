Появилась новая информация о пропавшем Данииле Репине

7 Апр 17:20 2019-04-07T18:54:42+03:00

Поисковики выехали совсем в другое место

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Полиция, следователи, поисковики продолжают поиски пропавшего вологжанина Данила Репина. Он 10 января уехал на работу, на которой так и не появился. Полиция заявляла, что он не покидал города. Но спустя неделю родственники нашли его автомобиль с личными вещами - в Вологодском районе за Новым Источником. Чуть позже на записях камер наблюдения деревни Шеломово было видно, что он 11 января шел в сторону реки Тошни. Больше 27-летнего молодого мужчину никто не видел.

По всему Вологодскому району были распространены ориентировки.

Деревня Шеломово и вся территория возле нее прочесывались. В реке делали проруби, дно прощупывалось баграми.

Территория обследовалась квадрокоптерами, ее объезжали на снегоходах, курсанты ВИПЭ обыскивали местность, уже основательно занесенную снегом.

Сегодня поисковые отряды "Азимут" и "ЮК-Спас" выехали прочесывать другую территорию.

Появилась информация, что охранник предприятия, находящегося за рекой Тошней от основного места поисков, утром 11 января видел мужчину, по описаниям похожего на Даниила.

Он спрашивал, где находится ленинградская трасса.

Таким образом, акцент по поискам сместился от Шеломова на территорию за рекой Тошней.

Сегодня родные, ПСО "Азимут" и "ЮК-Спас" выехали на место.

Как рассказал Семен Гуричев, он работал с собакой - волонтеры в этом случае могли бы помешать. "ЮК-Спас" отрабатывал территорию с воздуха.

Дорога в этом месте идет под углом к ленинградской трассе, выйти на нее можно по отворотке на Стризнево. Почти всю ее, от деревни Старое до деревни Широгорье, сегодня Семен прошел с четвероногим помощником. Однако поиски не дали результатов. По мнению Семена, в январе были снегопады, и, вероятно, Даниилу не было видно, где идет дорога. И он мог легко сбиться с пути.

Сейчас снег стремительно тает, однако местами, особенно в лесополосах, поиск все еще затруднен. Пока волонтеров не планируется привлекать - чтобы не мешать работать собаке.

Родственники Даниила просят жителей и дачников окрестных деревень: Яковцево, Кучино, Жуково, Подолино, Доровское, Обухово, Харитоново, Аксёново, Широгорье, Щапирино, Пазгалово, Максино, Яскино, Старое (Список уточняется, - прим. ред..) обратить внимание на эту информацию. Особая надежда на тех, кто 11 января в первой половине дня ехал по дороге Широгорье - Старое. Любая информация может быть бесценной. Не исключается версия, что Даниила, который явно заплутал, могла подобрать попутка.

ИСТОЧНИК KP.RU