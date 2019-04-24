В Вологодской области пожароопасный сезон начнется 25 апреля

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-24T07:56:54+03:00

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Пожароопасный сезон в Вологодской области начнется 25 апреля. Особый противопожарный режим установлен до 15 мая.

На Вологодчине 72 населенных пункта, где проживает больше 76 тысяч человек, подвержены лесным пожарам. В зону риска попадают также два крупных предприятия Грязовецкого и Шекснинского районов и пять участков газопровода.

При этом еще до введения особого режима в регионе зафиксировано 36 возгораний сухой травы.

Как обычно, во время майских праздников риск возникновения пожаров растет. Чаще всего виной тому - человеческий фактор.

Всего в этом году для тушения лесных пожаров будет привлечено около 4000 человек и больше 2000 единиц техники, а также авиация. Территорию с воздуха будут осматривать по пяти маршрутам. Кроме того, теплоточки будут выявляться с помощью спутника и наземными службами в ходе патрулирования территорий, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU