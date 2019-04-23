В Вологде ищут поджигателя дачи в Доронино
Деревянный дом сгорел полностью
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Под Вологдой сгоррела дача. Сообщение о ЧП поступило ночью - около 1:00.
Горел деревянный одноэтажный дом на улице Доронина.
На место выехали две пожарные машины. Через полчаса дача площадью 30 квадратных метров полностью сгорела, огонь был потушен.
Предположительной причиной ЧП назван поджог. Сейчас устанавливается владелец дома и поджигатель, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU