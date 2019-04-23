Вологжанин уехал в Мурманскую область и пропал

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-23T13:46:41+03:00

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В Мурманской области пропал вологжанин. Он отправился в Мурманскую область, вышел из поезда Вологда-Мурманск не на своей станции и исчез.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

73-летний Кузаев Михаил Федорович, он житель деревни Малая Пушня Шекснинского района, 17 апреля ехал на поезде Вологда — Мурманск.

Имея билет до Мурманска, на станции Оленегорск он покинул вагон и больше его не никто видел.

Его дети сказали, что у него в этом городе знакомых нет и "никогда не было".

Как пишут поисковики: "Мы вчера Оленегорск вывернули наизнанку, по всем углам и закаулкам обшарили, только что по квартирам не ходили. Сегодня поиск продолжается..."

Приметы пропавшего: рост около 175 см, нормального телосложения, был одет в темно-серую синтепоновую куртку, черные спортивные брюки, кепку с меховыми отворотами и черные кроссовки. При себе имел небольшую сумку для документов и коробку с вещами.

О возможном местонахождении Михаила Кузаева просят сообщить по телефону «горячей линии» 8 800-700-54-52 или в службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU