2019-04-23T12:38:30+03:00
Происшествия

В Вологде горел торговый центр на улице Новогородской

Кто-то поджег пусте коробки
Иван Чухнин
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В Вологде горел торговый центр. В понедельник, 22 апреля, около 13 часов, пожарные выезжали в торговый центр на улице Новгородской, 2а.

Как оказалось, на лестнице загорелись оставленные без присмотра картонные коробки из-под товара.

На место выехали 24 пожарных на девяти спецмашинах. С возгоранием удалось быстро справиться.

Люди не пострадали. На лестничной клетке торгового центра повреждена внутренняя отделка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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