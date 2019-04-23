В Вологде горел торговый центр на улице Новогородской

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-23T12:38:30+03:00

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В Вологде горел торговый центр. В понедельник, 22 апреля, около 13 часов, пожарные выезжали в торговый центр на улице Новгородской, 2а.

Как оказалось, на лестнице загорелись оставленные без присмотра картонные коробки из-под товара.

На место выехали 24 пожарных на девяти спецмашинах. С возгоранием удалось быстро справиться.

Люди не пострадали. На лестничной клетке торгового центра повреждена внутренняя отделка.

ИСТОЧНИК KP.RU