В Вологде бойцы Росгвардии вычислили мужчину, находившегося в розыске
Он задержан
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18 апреля около 12:00 бойцы Росгвардии на улице Самойло в Вологде обратили внимание на странного мужчину, идущего по тротуару.
Он, завидев патруль, засуетился и занервничал, затем перебежал дорогу и попытался скрыться. Стражи кинулись в погоню.
Задержав мужчину, они установили его личность. Это оказался ранее неоднократно судимый 53-летний житель Нюксенского района. За тяжкие преступления он находится в розыске за совершение преступления с 20 марта 2019 года. Мужчину передали в полицию, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU