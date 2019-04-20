В Вологде бойцы Росгвардии вычислили мужчину, находившегося в розыске

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-20T11:04:35+03:00

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18 апреля около 12:00 бойцы Росгвардии на улице Самойло в Вологде обратили внимание на странного мужчину, идущего по тротуару.

Он, завидев патруль, засуетился и занервничал, затем перебежал дорогу и попытался скрыться. Стражи кинулись в погоню.

Задержав мужчину, они установили его личность. Это оказался ранее неоднократно судимый 53-летний житель Нюксенского района. За тяжкие преступления он находится в розыске за совершение преступления с 20 марта 2019 года. Мужчину передали в полицию, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU