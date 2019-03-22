2019-03-22T12:58:29+03:00
Происшествия

Пассажиры придавили пенсионерку в салоне череповецкого автобуса

ЧП случилось в переполненном автобусе
Иван Чухнин
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В автобусе пострадала череповецкая пенсионерка.

Инцидент произошел 21 марта около половины девятого вечера.

В 20:20 пассажирский автобус МАЗ маршрута № 31 начал поворачивать направо на перекрестке улицы Ленина с улицей Сталеваров. При этом в переполненном салоне образовалась давка.

67-летняя пассажирка ехала стоя, держась за поручень, но получила травмы. Кондуктор была вынуждена вызвать скорую помощь. Медики диагностировали у старушки повреждение связок левого голеностопного сустава и сустава левой кисти.

Кроме того, у женщины - высокое артериальное давление. Чтобы минимизировать последствия, ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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