2019-03-06T16:13:12+03:00
Происшествия

Пьяного дебошира отвезли из кафе в отделение полиции Череповца

Ему грозит штраф или арест
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пьяный мужчина устроил дебош в кафе Череповца. Бойцы Росгвардии задержали мужчину на Советском проспекте.

Инцидент произошел 5 марта, около пяти утра.

Администратор вызвал сотрудников Росгвардии. Мужчина хорошо выпил и стал отдыхать, мешая окружающим. При этом он матерился, разбросал мусор из урны и пытался выкинуть его в окно. Он же и потребовал вызвать полицейских, чтобы те отвезли его домой.

37-летний местный житель был увезен бойцами Росгвардии в полицию. На него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Это обычно грозит штрафом в 1000 рублей или 15 сутками ареста, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра
Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции
Рьяное коллекторское агентство оштрафовали из-за угроз череповчанке
В Череповце появится музей аптечного дела
В Вытегорском районе 80-летняя женщина перевернулась в "Шкоде Октавия"
В Череповце пьяный лихач на легковушке врезался в фуру
В Вологодской области судили браконьера, убившего лося
Разборки на дорогах: в Вологде водитель угрожал оппоненту пистолетом
На полтора года условного наказания приговорили вологодского убийцу лосей
Вологодские курсанты провели необычный флешмоб
В Череповце ВАЗ не смог разминуться с грузовиком
Требуются добровольцы: 6 марта продолжат поиски Даниила Репина
МЧС предупреждает вологжан об ухудшении погодных условий
Агентство RAEX наградило Промсвязьбанк за развитие онлайн-кредитования
У школьницы закружилась голова и она выпала из окна школы
Внедорожник оказался вне дороги на вологодской трассе
В Вологде мужчина едва не погиб от угарного газа
Мужчину с ножичком увезли в полицию из бара в центре Вологды
В Вологде убит 44-летний мужчина
36-летний пьяный вологжанин сбил на автомобиле женщину
Под Череповцом ученица выпала из окна школы
Непутевую мамашу пытаются привести в чувство гигантским штрафом