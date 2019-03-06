Пьяного дебошира отвезли из кафе в отделение полиции Череповца

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-06T16:13:12+03:00

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Пьяный мужчина устроил дебош в кафе Череповца. Бойцы Росгвардии задержали мужчину на Советском проспекте.

Инцидент произошел 5 марта, около пяти утра.

Администратор вызвал сотрудников Росгвардии. Мужчина хорошо выпил и стал отдыхать, мешая окружающим. При этом он матерился, разбросал мусор из урны и пытался выкинуть его в окно. Он же и потребовал вызвать полицейских, чтобы те отвезли его домой.

37-летний местный житель был увезен бойцами Росгвардии в полицию. На него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Это обычно грозит штрафом в 1000 рублей или 15 сутками ареста, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU