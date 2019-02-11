2019-02-11T10:17:28+03:00
Происшествия

Вологжанка травмировалась в городском автобусе №28

ЧП случилось на улице Преминина
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Пассажирке после поездки в общественном транспорте пришлось обращаться к медикам. Как сообщает горотделеГИБДД, 51-летняя вологжанка обратилась в травмпункт 9 февраля в 10:20 утра. Она жаловалась на боли в грудине.

Рентген показал перелом ребра, женщине назначили амбулаторное лечение. По словам горожанки, травму она получила в автобусе. ЧП случилось на улицы Сергея Преминина, 1.

Выяснен автобус, в салоне которого пассажирка получила травму. Это «Олимп", который принадлежит АО «ПАТП №1». Он двигался по маршруту № 28, им управлял 46-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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