2019-02-07T10:19:45+03:00
Происшествия

От удара у Газели оторвало кузов

ДТП случилось под Соколом
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Фото: Юрий Турыгин

Авария произошло на трассе М-8 Москва-Архангельск под Соколом.

Грузопассажирская Газель столкнулась с грузовиком Ман торговой сети «Магнит» утром 6 февраля.

Как сообщают социальных сетей: «грузовой автомобиль МАН» догнал Газель».

Как свидетельствуют фотографии Ирия Турыгина, от удара Газель выкинуло с дороги в снег, при этом оторвалась задняя часть кузова.

Подробности ДТП выясняютмя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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