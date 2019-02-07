От удара у Газели оторвало кузов
ДТП случилось под Соколом
Изменить размер текста:
Фото: Юрий Турыгин
Авария произошло на трассе М-8 Москва-Архангельск под Соколом.
Грузопассажирская Газель столкнулась с грузовиком Ман торговой сети «Магнит» утром 6 февраля.
Как сообщают социальных сетей: «грузовой автомобиль МАН» догнал Газель».
Как свидетельствуют фотографии Ирия Турыгина, от удара Газель выкинуло с дороги в снег, при этом оторвалась задняя часть кузова.
Подробности ДТП выясняютмя.
ИСТОЧНИК KP.RU