За долги арестовали помещение депутата гордумы Вологды
Во время рейда по взысканию долгов за теплоэнергию приставы арестовали помещение, принадлежащее депутату гордумы.
Из-за долга в 50 тыс.руб. наложен арест на офис, который принадлежит ООО «Инвестиционно-строительная компания «Гарант». Оно находится на улице Яшина, 3а.
Учредителем предприятия является депутат Вологодской городской Думы Татьяна Соколова. Ее супруг - бывший первый заместитель начальника городского департамента городского хозяйства Евгений Соколов.
А арестованное помещение арендует еще одно известное государственное энергетическое предприятие - «Вологдаоблкоммунэнерго», собственник знаменитхаой Красавинской ТЭЦ .
ИСТОЧНИК KP.RU