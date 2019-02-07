2019-02-07T10:07:57+03:00
Недвижимость

За долги арестовали помещение депутата гордумы Вологды

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Во время рейда по взысканию долгов за теплоэнергию приставы арестовали помещение, принадлежащее депутату гордумы.

Из-за долга в 50 тыс.руб. наложен арест на офис, который принадлежит ООО «Инвестиционно-строительная компания «Гарант». Оно находится на улице Яшина, 3а.

Учредителем предприятия является депутат Вологодской городской Думы Татьяна Соколова. Ее супруг - бывший первый заместитель начальника городского департамента городского хозяйства Евгений Соколов.

А арестованное помещение арендует еще одно известное государственное энергетическое предприятие - «Вологдаоблкоммунэнерго», собственник знаменитхаой Красавинской ТЭЦ .

ИСТОЧНИК KP.RU

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