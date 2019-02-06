В Череповце бухгалтер украла 700 тысяч рублей у установщика окон

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-06T09:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце судили женщину. Бухгалтер украла 700 тысяч рублей у предпринимателя - установщика окон.

42-летняя женщина работала бухгалтером у предпринимателя, в течение восьми месяцев она частично присваивала деньги заказчиков.

Чтобы никто не догадался о ее воровстве, она подделывала документы.

На суде она попыталась оправдаться - деньги нужны были на поездки к сыну, который проходит службу в армии в Архангельской области. Она ссылалась на некие проблемы, которые там у него возникли. .

Учитывая то, что ранее женщина не была судима и к административной ответственности не привлекалас, что свою вину бухгалтер признала полностью, дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил ей два года лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Кроме того, с нее будет взыскано 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU