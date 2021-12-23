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Общество23 декабря 2021 14:34

Президент Владимир Путин намерен переквалифицироваться в адвокаты российского Деда Мороза

Он высказался насчет хайпа и поблагодарил зимнего волшебника и российский народ
Иван Чухнин
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Владимир Путин готов стать адвокатом Деда Мороза.

Владимир Путин готов стать адвокатом Деда Мороза.

Президент Владимир Путин готов стать адвокатом российского Деда Мороза. Напомним, зимнему волшебнику грозит большой судебный иск. Об этом сообщал сайт КП-Вологда.

Ушлый юрист подал иск, который предусматривает исполнение 23-х желаний и выплату 10 миллионов рублей. Житель Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев считает, что волшебник ни разу не исполнял его новогодние желания.

Якобы, Игорь пунктуально загадывал их на протяжении 23 лет. В связи с неисполнением обещаний он потребовал исполнения через суд, кроме того, свой моральный ущерб он оценил в 10 миллионов рублей.

Вопрос президенту задал вологодский журналист Артем Виловатых. Стоп-кадр КП.

Вопрос президенту задал вологодский журналист Артем Виловатых. Стоп-кадр КП.

Вопрос всплыл на пресс-конференции Владимира Путина. Вологодский журналист Артем Виловатых спросил у главы государства, что он думает о юридическом прецеденте: «Как Вы, Владимир Владимирович, относитесь к тому, что наши соотечественники последнее время строят свой личный пиар или, как говорят сейчас, ловят хайп практически на любой теме? И как у Вас построены отношения с Дедом Морозом? Ваши-то желания он выполняет? И что Вы пожелаете у него в этом году?»

На прозвучавший вопрос глава государства ответил, что он тоже юрист, тоже из Петербурга, но ситуацию они видят по-разному. И Владимир Путин готов выступить в суде со стороны Деда Мороза.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас. Так как я тоже юрист, то могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания только у хороших девочек и мальчиков, даря подарки только им. Пусть он проанализирует своё поведение и, может быть, найдёт то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздником. Это будет основная линия защиты», — ответил Владимир Путин.

Но президент не против хайпа как такового. Важно, чтобы он не был злым.

Неужели Деду Морозу придется оправдываться? Фото: Российский Дед Мороз ВКонтакте.

Неужели Деду Морозу придется оправдываться? Фото: Российский Дед Мороз ВКонтакте.

Владимир Путин рассказал про личные отношения с Дедом Морозом. По его словам, они складываются не так и плохо: «Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что могу с вами встречаться в том качестве, в котором я сегодня нахожусь. Ещё больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас, не только одаривая нас подарками, но и осуществляя наши планы – планы всей страны и планы каждого из граждан Российской Федерации».

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