Питерский юрист подал на Деда Мороза в суд за неисполнение мечт

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Петербургский юрист не получил с 1998 года от Деда Мороза ни одного подарка. Мальчик вырос, выучился и решил взять обещанное волшебником не силой, но через суд. Петербуржец рассказал телеграм-каналу «Подъем», что направил в Великоустюгский районный суд Вологодской области иск о требовании взыскать с известного деда 10 млн рублей, 23 подарка, исполнения заветных желаний, а также уплату госпошлины. Вологодские служители закона сообщили, что документы пока не прибыли.

В заявлении написано следующее: "Одним из наиболее известных занятий Деда Мороза является раздача подарков накануне Нового года. Однако от момента образования ответчика и до сегодняшнего дня мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены мои заветные мечты. Ответчик уже 23 года не исполняет своих публично взятых на себя обязательств и тем самым причиняет мне моральный вред в виде нравственных страданий, нарушая мои личные неимущественные права, судебная защита которых предусмотрена положениями ст.ст.150, 151 ГК РФ".

Резиденция Деда Мороза отказалась от комментариев журналистам канала.