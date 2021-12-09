Вологжанин нанял грузчика, чтобы вынести труп 23-летней девушки из своей квартиры

Это все о нем: баловень судьбы поставил крест на жизни юной вологжанки и, возможно, на своей. Труп 23-летней жительницы Вологды нашли в обгоревшем коттедже в Вологодском районе, в деревне Лисицыно, примерно в 10 километрах от города.

Специалистам не составило большого труда определить, что девушка погибла не от угарного газа. Ее убили, а дом подожгли, наивно надеясь замести следы. Подозреваемый нашелся быстро: у хозяев коттеджа был сын, погибшая с ним встречалась.

27-летнего вологжанина задержали, в отношении его следственным отделом СК РФ по Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ - Убийство".

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Молодой человек неизвестно чем занимался по жизни, но он сын довольно обеспеченных родителей. Его отец - учредитель многочисленных ООО, связанных со строительством, недвижимостью, изготовлением и монтажом пластиковых окон. В интернете размещена информация о ликвидации и банкротстве большинства из них, о судебных тяжбах, его имя в списке тех, кого обвиняли в нечистоплотности известные в городе оппозиционеры.

Подозреваемый явно не бедствовал - он жил в престижном доме в центре города, в 109-метровой квартире. В социальных сетях он размещал исключительно свои фотографии, чаще всего с обнаженным торсом.

23-летняя Настя, его возлюбленная, никак не фигурирует на его странице, хотя знакомые и говорят о совместных планах молодых людей на будущее.

Выдвинута версия, что молодой мажор в порыве ревности убил возлюбленную. Следком опубликовал шокирующее видео: как огромный сверток - труп, плотно завернутый в ткань - среди белого дня, неторопливо, деловито, без суеты, выносят из дома двое мужчин. Беспристрастная камера зафиксировала все мелочи. Проходящие мимо соседи, видимо, и подумать не могли, что происходит прямо под их носом. Собака, проходившая мимо, почуяв неладное, на секунду замедлила ход. Мужчина оглядывает - все ли в порядке, и вынос тела продолжился.

Кровь девушки в квартире на улице Чехова Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Как выяснили следователи, труп мог несколько часов пролежать в квартире Тимура. Затем он начал действовать: девушка аккуратно завернута в стеганое покрывало. Вытаскивать сверток помогает другой мужчина, но его имя не установлено.

7 декабря девушку похоронили в закрытом гробу. А Тимуру было предъявлено обвинение в её убийстве.

Фото героев публикации: социальная сеть ВКонтакте.