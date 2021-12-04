Под Вологдой в сгоревшем коттедже нашли погибшую 23-летнюю девушку

-

Под Вологдой в деревянном коттедже сгорела девушка. ЧП случилось в деревне Лисицыно Вологодского района. Двухэтажный рубленный дом горел днем. Сообщение о пожаре служба спасения получила информацию 3 декабря около 13 часов. Площадь пожара составила 48 квадратных метров: огнем повреждены внутренняя и наружная отделка, по всей площади обуглена кровля.

По данным Главного управления МЧС России по Вологодской области, причиной возгорания является поджог.

«В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и семнадцать человек личного состава. На месте также работали сотрудники ОМВД по Вологодскому району и Следственного комитета», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.