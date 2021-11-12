В Вологодском районе село Новленское получит 125 миллионов рублей на комплексное развитие

Село Новленское преобразится уже в ближайшее время.

Село Новленское Вологодского района получит 125 миллионов рублей на благоустройство и ремонт социально-значимых объектов. 105 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 1,8 млн – из регионального, остальная сумма — софинансирование из бюджета района.

Ремонт библиотеки продолжится.

Министерство сельского хозяйства РФ одобрило заявку, подготовленную Администрацией Вологодского района, на участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских поселений». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На выделенные средства в Новленском пройдут ремонты социально-значимых объектов: школы, детского сада, Дома культуры. Так, будет проведен ремонт входной группы библиотеки, школьного стадиона, а также проведен комплекс работ по газификации, водоснабжению и водоотведению улиц Солнечной, Цветочной и Радужной, будут газифицированы улицы Приозерная и Северная.

В местной школе обучаются 167 человек, из них 15 ребят проживают в интернате. Частично косметический ремонт центрального здания школы был проведен в 2011 году. Тогда же капитально были отремонтированы отопительная и электрическая системы.

«С привлечением федеральных средств у нас появилась возможность осуществить большие ремонтные работы в зданиях школы и интерната, — говорит директор Новленской школы Галина Борисова. — Дополнительные средства позволят провести замену пола и окон, а также отремонтировать цокольный этаж, где размещены мастерские».

Строительно-ремонтные работы пройдут в течение 2022 года. Подрядчики будут определены на конкурсной основе, конкурсные процедуры стартуют в ближайшее время.

Таким образом, за короткое время, всего за год-два, благодаря участию в федеральной программе населенный пункт полностью преобразится. Этому предшествовала напряженная работа районной администрации. «Наша команда провела колоссальный объем работы, мы проанализировали все ошибки и получили заслуженный результат!» — делится секретом успеха глава Вологодского района Сергей Жестянников.

В 2021 году в Новленском отремонтировали помещения местной библиотеки, заменены водопроводные сети, обновляется школьный бассейн. На 2022 год перенесён ремонт улично-дорожной сети.

Ремонтные работы в бассейне продолжаются.

«Люди не поедут жить туда, где не будет комфортных условий для проживания, сравнимых с городскими, — считает глава района. — Поэтому мы не просто ремонтируем и строим объекты социальной инфраструктуры, но и восстанавливаем инженерные коммуникации. Создаем условия для привлечения инвестиций, которые обеспечат новые рабочие места. Работаем с банками по выгодным условиям для жилищных программ, находим возможности и застройщиков, готовых предложить людям доступное и качественное жилье».

Сейчас в селе Новленское проживают около 800 человек. Ожидается, что благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий», население в ближайшие 3 – 5 лет увеличится на более чем 300 человек.

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Комплексное развитие сельских поселений планируют продолжить. Уже определены территории района, где привлечение федеральных средств программы даст максимальный эффект. Используя проектный подход, районные власти начать работу по подготовке пакетов предложений по поселку Надеево (Подлесное поселение) и селу Куркино (Майское поселение). Заявки будут отправлены в Министерство сельского хозяйства для участия в федеральной программе КРСТ в 2023 году.

Фото: пресс-служба администрации Вологодского района