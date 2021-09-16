Segezha Group выбрала победителей грантового конкурса

-

Третий год подряд в регионах присутствия Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») проводит грантовый конкурс социальных проектов «Добрые леса Segezha Group» (Красноярский край, Республика Карелия, Архангельская и Вологодская области).

В Вологодской области в этом году конкурс проходит впервые. Заявки принимались в ггородах Сокол и Вологда – здесь расположены одни из крупнейших активов компании: Сокольский ДОК, Sokol CLT, Сокольский ЦБК и ЛПК «Кипелово». Проекты распределялись по трем направлениям: «Экология», «Общественные пространства», «Развитие». С июля 2021 года было подано 35 заявок (Вологда – 22, Сокол – 13). После оценки экспертов было решено поддержать 8 из них (Вологда – 3, Сокол – 5).

«Для экспертов Segezha Group было важно не только соответствие требованиям грантового конкурса, но и востребованность проектов с точки зрения местного населения. Основная цель конкурса – социально-экономическое развитие регионов присутствия, формирование местной экологической культуры. Для того, чтобы выявить актуальные для местных жителей вопросы, мы обратились за помощью в Центр управления регионом Вологодской области. По нашей просьбе аналитики подготовили статистику запросов и комментариев сокольчан и вологжан в социальных сетях с начала 2021 года. Таким образом, мы смогли сориентироваться по основным важным для местного населения темам», - комментирует специалист по корпоративным коммуникациям Группы компаний Сегежа Светлана Кузьмина.

Специалисты Центра управления регионом анализировали обращения жителей Вологды и Сокола по данным системы «Инцидент Менеджмент» и Платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Всего было обработано свыше 25 тысяч сообщений. Так, жителей волновали вопросы по ремонту дворов, ЖКХ, благоустройству и экологии.

Всего на благотворительные проекты Segezha Group в рамках грантового конкурса будет направлено более 3,2 млн руб. Все проекты будут реализованы до конца 2021 года.

Победители в г.Сокол Вологодской области:

«Папина мастерская» (Сокольская детская библиотека). Проект предусматривает создание мастерской для организации совместного труда пап и детей. Цель – передача навыков владения рабочими инструментами, облагораживание

территории у библиотеки, обустройство газона, создание арт-скамейки и изделий из дерева (кормушки, сувениры).

«Эко-FORD» («Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района») будет реализован на базе местного Культурного центра специалистами отдела по культурно-досуговой деятельности и детского отдела при помощи волонтеров Сокольского педагогического колледжа. На балансе учреждения находится 17-местный автобус FORD, который в 2019 году был подарен Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым в рамках программы «Ваш автобус». Он будет использоваться при проведении мероприятий в сельской местности и отдаленных от Культурного центра микрорайонах города. Тематика выездных творческих развлекательных мероприятий в рамках этого проекта будет экологической направленности. Цель - привлечение внимания общественности к проблемам местной экологии.

Краеведческий проект «Глубинкою сильна Россия» ("Сокольская районная центральная библиотечная система"). Проект включает цикл игровых и просветительских мероприятий для школьников в форме интеллектуальных игр, экскурсий в городские музеи и музеи области, а также экскурсий по знаковым местам г. Сокол, организованных самими школьниками для своих сверстников. Исследовательские работы планируется оформлять в виде печатных материалов, постов и видеоматериалов в соцсетях. Краеведческие материалы, собранные школьниками, будут изданы в отдельном сборнике.

«Тропой добрососедства» («Сокольская районная централизованная библиотечная система»). Проект по экологическому просвещению молодежи предполагает создание в библиотеке г. Кадников (Сокольский район) экологического интерактивного музея – театра, в котором будут ставиться спектакли по литературным произведениям.

Просветительский проект «Вселенная бумажного листа» («Краеведческий музей Сокольского района»). Проект создания интерактивной выставки о роли бумажной промышленности в развитии г. Сокол. Музей бумаги станет зоной творчества для молодежи города и базовой площадкой для строительства выставки.

Победители в Вологде:

Эконетворкинг «Зелёный драйвер» (НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив»). Образовательная и коммуникационная площадка по информированию жителей о проблемах загрязнения окружающей среды и способах их решения. Эконетворкинг будет проводиться в рамках школы городского эколога «Зелёная улица», первый поток которой состоится осенью 2021 года.

Экопатруль (Вологодская региональная молодёжная общественная организация ЛИГА и НПП Зелёный СПАС). Проект направлен на выявление и устранение природоохранных нарушений в пригороде г. Вологда.

Мастерская апсайклинга (Благотворительный фонд поддержки инвалидов и членов их семей, а также людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации "Времена года"). Проект по организации работы швейной мастерской для людей с ограниченными физическими возможностями и ментальными нарушениями, будет включать проведение акций по сбору старых джинсовых вещей, проведение мастер-классов по «апсайклингу», творческой выставки и лекции.

«Я являюсь экспертом конкурса «Добрые леса Segezhа Group» уже во второй раз. В этом году отмечу более высокое качество заявок. Надеюсь, что все проекты будут воплощены в жизнь, заявленные результаты будут достигнуты, а благополучатели станут счастливее. Спасибо организаторам за такой прекрасный конкурс и реальную возможность расширять общественные пространства, развивать новые направления и повышать экологическую культуру населения», - отметила Ирина Деньмухамедова, журналист, федеральный эксперт проекта.

В настоящее время с грантополучателями заключаются договоры на реализацию проектов.

#ДобрыеЛеса и #SegezhaGroup

Официальная группа грантового конкурса: https://vk.com/dobryye_lesa_sg (16+)