В Вологодской области 26 экспертов выбирают "Книгу книг"

Фото: Елена Титова

В Вологодской области проходит традиционный конкурс "Вологодская книга".

Вот что рассказала куратор конкурса, руководитель Вологодской книжной палаты - представитель Вологодской областной библиотеки Любовь Солодухина.

Фото: Елена Титова

О новом сезоне

- Конкурс вологодской книги года в этом году юбилейный. Проводится он уже 10-й год подряд. На нем рассматриваются книги, изданные в Вологодской области или вологодскими авторами за ее пределами в 2020 году. В этом году он проходит с июня по октябрь. На нем представлено 365 книг – чуть меньше, чем в самом богатом на издания прошлом году (420), чему причиной является период коронавируса, отразившийся в том числе и на издательской отрасли. Но и это немало, значительно больше, чем в первые годы смотра. Традиционно на конкурс представляют все издания года самого различного содержания, поступившие в Областную библиотеку, которая его организует, в качестве обязательного экземпляра.

Фото: Елена Титова

О новой номинации

- Особенностью конкурса можно назвать новую номинацию художественной литературы (проза, поэзия), где оценивается работа автора. К каждой из номинаций введены критерии оценки, чтобы членам конкурсной комиссии, куда входят представители творческих союзов, эксперты в области литературы, книгоиздания, ученые, преподаватели, лучшие специалисты различных сфер деятельности. В этом году ряды членов жюри пополнили трое экспертов в области литературы и культурологии. Всего 26 членов конкурсной комиссии. В номинации художественной литературы, прежде всего, оценивается текст в классическом его понимании, грамотность, цельность. Члены жюри будут в рамках этой номинации будут оценивать 51 книгу – немало для изданий региона за год. Также следует учесть, что художественная литература для детей оценивается отдельно - в номинации «Лучшее издание для детей и юношества». И хотя это самая небольшая номинация на конкурсе (28 книг), в этом году там также много достойных, ярких изданий.

Фото: Елена Титова

О выборе читателя

- Теперь на конкурсе 8 основных номинаций, в которых голосуют члены жюри, а также «Выбор читателя», где свой выбор может сделать каждый желающий – либо на виртуальной выставке на сайте библиотеки (см. раздел конкурсы), либо опустив заполненный бюллетень в урну для голосования. Победителя будут определять суммой виртуальных голосов и заполненных бюллетеней. Это можно сделать в течение сентября по адресу: ул. М. Ульяновой, д.1, 3-й этаж, зал №12. Там же, на выставке, можно познакомиться со всеми конкурсными изданиями. Следует отметить, что в номинации «Выбор читателя» будут отмечены три лучших книги, как во всех остальных номинациях, а не одна, как было ранее.

Кроме того, как и несколько последних лет, для поощрения лучших краеведческих и корпоративных книг в этом сезоне авторам будут вручены дипломы «Малая родина» и «Лучшее корпоративное издание».

О денежном вознаграждении лучших

- Немаловажная деталь юбилейного конкурса – на нем будет денежное вознаграждение для коллектива «Книги книг» - издания, набравшего максимальное количество баллов во всех номинациях. Кроме того, денежный приз получит автор лучшей художественной книги, который также получит звание «Мастер слова».

От редакции:

Согласно положению конкурса, вознаграждение авторского коллектива "Книги книг" составит 150 тысяч рублей, автора в номинации "Мастер слова"- 50 тысяч рублей.