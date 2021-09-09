На Вологодчине на карантин по ковиду отправлено 34 класса

34 класса в 27 школах Вологодчины вывели на карантин из-за коронавируса

Только за один день, 9 сентября, на домашнее обучение перевели классы школах № 16,19 и 23 школы Череповца. "Удаленка" для них продлится две недели.

Что касается педагогов, которые вели в таких классах занятия, то, если педагог вакцинирован, он не считается контактным и продолжит работу в обычном режиме. Об этом со ссылкой на департамент образования Вологодской области сообщает media35.ru.

На карантине по ковиду также находятся 49 групп в 44 детских садах области. Что касается Вологды, по сообщению Город Во, с начала учебного года на карантин отправлено 22 классов.