Бездомные собаки вывели трех вологжанок из леса: героям ищут дом

В Вологодском районе накануне заблудились три женщины, отправившиеся по грибы. Районная газета "Маяк" рассказала о происшествии. В какой-то момент на потерявшихся в лесу вологжанок выскочила свора бездомных собак. Однако животные оказались совсем не агрессивными, хоть и испугали своим внезапным появлением попавших в беду дам. Дружелюбные собачки держались рядом и вывели людей к машине.

Любительницам тихой охоты удалось узнать, что псы живут недалеко от скотного двора в деревне Маега Прилукского сельского поселения. Хотя собак иногда и подкармливают местные жители, те все равно выглядят тощими. Теперь женщины хотят найти любящих хозяев для пёселей - в благодарность за их спасенные жизни.

Фото Ольги Кругловой.