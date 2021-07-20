В Прилуках приступили к монтажу газовых сетей

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

Строители провели всю подготовку и приступили к бурению скважин. Работы начались с улицы Железнодорожной.

С подрядчиком на месте встретились местные жители и Глава Вологды Юрий Сапожников, к которому обращалась инициативная группа с вопросом о необходимости строительства газопровода.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

«Коллективно мы начали заниматься вопросом с 2016 года, обращались к Юрию Владимировичу. Мы собрали больше ста подписей. Многие жители понимают стоимость подключения, и готовы к этим расходам. Газификация облегчит жизнь не только молодежи, но и пожилым: многим тяжело топить печи дровами. Очень ждем газ!» – говорит жительница Прилук Алла Багринцева.

Проект газификации микрорайона Прилуки был разработан в 2019 году, в 2020 – было получено положительное заключение Госэкспертизы. Решение о строительстве было подтверждено в ходе Градсовета под руководством Губернатора Олега Кувшинникова. На проведение работ выделено почти 34 млн рублей.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

«Протяженность всех сетей составит около 3,5 км. Сюда включены сети высокого и низкого давления, постройка газорегуляторного пункта. Благодаря проекту появится возможность газифицировать более 250 домовладений, как уже существующих, так и на перспективу. Газ позволит жителям производить свои хозяйственно-бытовые нужды с меньшими затратами, чем традиционные виды топлива, в том числе электричество», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

«Также данным проектом предусмотрено благоустройство. Это исторически сложившаяся территория, обладает культурным наследием. Поэтому специально в рамках проекта была предусмотрена прокладка бестраншейным методом. Подрядчик займется благоустройством в сентябре-октябре», – говорит Леонид Степанов, заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды по коммунальному хозяйству.

По словам депутата Вологодской городской Думы Максима Выдрова, жителей также волнуют нюансы работы подрядчика на территории. В частности, будут ли мешать заборы, деревья, строения, которые находятся на территории частного сектора. Эти моменты подрядчик учтет в работе, прокладке труб они не помешают.

По контракту срок сдачи объекта - 19 ноября.