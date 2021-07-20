ПАО «Сегежа Групп» создает пеллетное производство в Соколе

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ПАО «Сегежа Групп» («Segezha Group» или «Компания», MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК «Система» («АФК «Система») и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины сообщает, что крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Вологодской области - АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» продолжает строительство пеллетного производства, которое будет перерабатывать побочные продукты и древесные отходы комбината в биотопливо – топливные гранулы.

Мощность нового цеха составит 65 тысяч тонн пеллет в год. Инвестиции в проект – около 1 млрд рублей. В настоящее время идет монтаж технологического оборудования. Поставщиком является эстонская компания Hekotek. Также заканчиваются работы по устройству фундаментов, прокладке сетей и коммуникаций, начат монтаж здания цеха.

- Фото: материалы пресс-служб

«После ввода новых мощностей в эксплуатацию комбинат станет предприятием практически полностью замкнутого цикла. Пеллеты – востребованный на международном рынке продукт глубокой переработки древесины. С открытием нового производства мы сможем нарастить маржинальность продуктового портфеля Группы, увеличить объемы выпускаемой нами экологичной продукции. За счет развития экологически чистых ресурсосберегающих технологий Сокольский ДОК войдет в число наиболее «зеленых» производств России», - отмечает вице-президент Segezha Group Дмитрий Руденко.

Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию запланирован на эту осень. Продукция будет соответствовать международным стандартам. Процесс производства – полностью автоматизирован.

Сейчас пеллеты выпускаются в рамках Группы только на Лесосибирском ЛДК №1. Мощность завода – 111 тысяч тонн в год. Качество продукции соответствует высочайшим требованиям европейских стандартов SBP и ENPlus A1. В качестве сырья используются опилки и мелкая фракция щепы, получаемые в процессе производства хвойных пиломатериалов. Топливные гранулы поставляются потребителям в России и странах ЕС. Они используются в автоматизированных котельных для отопления общественных зданий и индивидуальных домов. С вводом в эксплуатацию завода в городе Соколе общие мощности Группы увеличатся до 176 тысяч тонн продукции в год.

Биотопливо – важное направление политики Segezha Group в области охраны окружающей среды. Топливные гранулы изготавливаются под высоким давлением без добавления химических связующих. Это экологичный, возобновляемый энергоресурс. Их теплотворность сравнима с каменным углем. При этом в процессе горения пеллеты выделяют меньший объем серных соединений. Перевод котельных на биотопливо способствует снижению выбросов парниковых газов и улучшению состояния окружающей среды.