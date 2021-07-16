Вологжанин убил кастрюлей мать, но по пути в полицию потерялся в ресторане с дамой

Перед убийством кастрюлей, сын обсуждал с матерью покупку дров

10 марта 2021 года житель Ленинградской области приехал в Кириллов проведать мать, которая жила в местечке Косые Гряды. После недолгих приветствий сын выпил и начал обсуждать с родительницей насущные дела, а именно покупку дров. В какой-то момент давно не видевшие друг друга родственники разбередили старые душевные раны - вспыхнула ссора. Мать стала выгонять неугодного сына из дома обидными словами, ведь ранее он был судим за причинение вреда здоровью и кражи. Мужчина решил постоять за себя и ответил на оскорбления физической силой: схватил со стола кастрюлю и жестоко отметелил родившую его женщину. По материалам дела, сын нанес матери не менее 10-12 ударов тяжелой кухонной утварью по туловищу и голове.

Кухня, в которой сын до смерти избил мать-старушку Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

После потасовки уставший мужчина тут же сладко уснул. Очнувшись от пьяного сна, он с удивлением обнаружил родительницу все в том же углу кухни в луже крови... Мужчина даже попытался применить к 70-летней женщине искусственное дыхание, но сделанного не воротишь - было поздно. Тогда он позвонил ближайшему родственнику - брату - и рассказал о произошедшем. Тот велел ему немедленно идти в полицию.

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Тогда убийца поймал попутку и доехал до города, где зашел к знакомой, переоделся, потом они вместе пошли в ресторан. Дама там работала. Мужчина выпил, захмелел, его разморило. Идти в таком состоянии в полицию уже не хотелось. Тогда подруга предложила ему снять номер в гостинице. Там-то его и схватили правоохранители.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине предстоит отбыть 8 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов.