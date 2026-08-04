В Череповце появился истребитель-перехватчик

Фото: Мэрия Череповца ВК.

В Парке Победы Череповецкого музейного объединения появился еще один экспонат. Это первый советский всепогодный истребитель-перехватчик МиГ 21П. Отныне на площадке стало двадцать восемь единиц техники. Как сообщается в группе «Мэрия города Череповца» ВКонтакте, самолет прибыл к нам из Нижегородской области – с авиабазы под Муромом.

Машину остается покрасить.

МиГ 21П – советская модификация истребителя МиГ 21. Его разработка была санкционирована постановлением Совета Министров СССР от 24 июля 1958 года. Его создание было ответом на потребность в самолете, способном эффективно бороться с высотными сверхзвуковыми бомбардировщиками и тактическими истребителями противника.