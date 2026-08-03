Учиться на врача в Вологде хотело бы более 400 человек

В Вологодском подразделении Ярославского государственного медицинского университета завершилась приемочная кампания. На одно бюджетное место было подано порядка 5,5 заявлений.

На 75 мест для будущих терапевтов и узких специалистов боролись более 400 кандидатов.

Сейчас абитуриентам нужно принести оригиналы аттестатов.

Публикация рейтинговых реестров произойдет 5 августа, приказы о зачислении льготников и целевиков - на 6 августа. Претенденты на общие бюджетные места узнают результаты 10 августа. Вдобавок филиал набирает 65 врачей в ординатуру по 13 направлениям — от хирургии до онкологии.

Подразделение Ярославского медвуза запустили в Вологде в 2024 году, в 2026 году лимит приема вырос с 60 до 75 человек. В этом году первые 14 выпускников-ординаторов трудоустроились в больницы области.