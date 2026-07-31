Четверо детей находились на перегоне железной дороги в Вологде

Детей заметили на железной дороге и сообщили в дежурную часть Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

Школьники бродили на перегоне между станциями Вологда-1 и Вологда-2. Инцидентом занялись инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Они установили личности нарушителей, это четверо школьников в возрасте 13-15 лет.

«В ходе дальнейшей проверки и мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров канал, где один из задержанных подростков публиковал фотоматериалы, подтверждающие факты его занятий «зацепингом». Подросток пояснил, что решил попробовать экстремальное увлечение ради «хайпа» и адреналина», - пояснили в УТ МВД России по СЗФО.

В итоге со школьниками специалисты провели профилактические беседы, а на родителей подростков составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.