В Вологодской области появился Дом художника Комарова

Дом художника Комарова готовится принять гостей.

Новая точка притяжения появилась на Вологодчине благодаря волонтёрам "Дома дяди Гиляя".

Как рассказала руководитель литературной резиденции "Дом дяди Гиляя" Елена Волкова, судьба свела ее и друзей с художником Виктором Сергеевичем Комаровым - его выставка проходила в вологодском музее "Мир забытых вещей". Все лето москвичи Виктор Сергеевич с женой Светланой проводили в живописной старинной северной деревне Чистый Дор Кирилловского района.

Но, по словам Елены Волковой, последние года три-четыре дом художника в Чистом Доре стоял одиноким: художнику уже за 90, и он больше не покидает Москву. Неравнодушные вологжане не могли бросить старинный дом. В итоге под Кирилловым силами волонтеров литрезиденции появилась... резиденция.

- 5 июня 2026 года дом в Чистом Доре обрёл новых хозяев и новое качество. Теперь это творческая резиденция "ДОМ ХУДОЖНИКА КОМАРОВА", - говорит Елена Викторовна.

Здесь ценят простоту и творчество.

Сейчас там идут работы. Но уже 2 августа хозяева готовятся принять первых гостей из Клуба успешных экскурсоводов.

К слову, деревня сейчас - сосредоточение волонтеров. Там восстанавливают деревянный храм Николая Чудотворца 1767 года постройки волонтеры фонда "Вереница" Спасение церкви в Чистом Доре. В работах участвует дочь писателя Юрия Коваля - Юлия Юрьевна. И это не случайно: о северных краях и людях писатель Юрий Коваль создал серию рассказов, которая получила название "Чистый Дор". Однажды он даже воскликнул: "До сих пор Чистый Дор - лучшая из деревень, виденных мною в жизни".

2 августа, в Ильин день, в чистодорском храме Николая Чудотворца пройдет служба.

Старинный деревянный храм - украшение и без того прекрасной деревни.

А вологжане предлагают всем желающим свою программу.

- После службы в трапезной храма будет показан спектакль по пьесе вологодского автора Ольги Кузнецовой "На росстани", в главной роли - Ольга Смирнова. Разрешение благочинного Кирилловского округа на то, чтобы показать это спектакль о судьбе простой деревенской женщины, именно в трапезной храма - получено, - сообщила Елена Волкова.

Затем в творческой резиденции "Дом художника Комарова" пройдет чаепитие для друзей, с музыкальным сопровождением Владимира Сергеева.