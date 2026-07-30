День города в Харовске впервые пройдет на берегу Кубены

В Харовске 1 августа пройдет лавный летний праздник – День города.

Программа объединит историю, спорт, музыку и семейные традиции. Впервые открытие и несколько мероприятий пройдут на живописном берегу реки Кубены.

Глава Харовского округа Александр Белов опубликовал программу. Мероприятия организованы на нескольких площадках.

Так, створе улицы Ленинградской пройдут:

- 11:00 — Торжественное открытие выставки-ярмарки «Мастера Прикубенья». Яркий театрализованный пролог «Купеческий разгуляй» задаст тон всему дню. Здесь же с особой гордостью вручим награды нашим почетным гражданам и отметим самых активных жителей, крепкие семейные пары и участников фестиваля «Семейный лад».

- На главной сцене — специальные гости! Для вас поют обладатели народной премии «Звезды Дорожного радио» Алёна Мальцева и группа «Ярмарка».

- 12:30 — Костюмированное шествие «В единстве народов сила России».

- 11:00–14:00 — Работают интерактивные площадки, мастер-классы по созданию куклы «Колокольчик» и кокошников, мастерские по ткачеству и кружевоплетению, уникальные фотозоны и стенды, посвященные 130-летию Северной железной дороги. Для заботящихся о себе будет открыт «Городок здоровья».

- 15:00 — Детская шоу-программа «Пенная вечеринка».

В сквере на площади Октябрьской:

- 17:00 — Городской фестиваль «Поющий город».

Вечерняя программа на берегу Кубены:

- 17:00 — Атмосферный концерт этнической певицы Велеславы (г. Москва).

- 18:00 — Выступление легендарного Государственного ансамбля песни и танца «Русский Север» .

- 20:00 — Зажигательная программа вокальной группы «SWEET JAM».

- 21:00–22:00 — Праздничная дискотека под открытым небом!

Спортивный праздник на стадионе «Север»:

- 10:00 — Пляжный волейбол среди женских команд.

- 14:00 — Первенство Вологодской области по футболу.