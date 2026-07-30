Ко Дню строителя для вологжан организуют бесплатные экскурсии по строящимся объектам

9 августа в России отмечается День строителя. В честь праздника вологодские застройщики, занимающиеся возведением современных жилых комплексов, организуют экскурсии по строящимся объектам.

Экскурсии проведут застройщики «ЧерриДом» и MAXI LIFE. Вологжане смогут познакомиться с современными планировочными решениями, технологиями строительства и благоустройства, которые применяются при возведении современных жилых комплексов.

Первая экскурсия состоится 1 августа в 12:00 ЖК MAXI LIFE на улице Возрождения, 35. 5 августа в 18:00 объект сможет посетить еще одна группа вологжан.

13 августа в 18:00 экскурсию проведет застройщик «ЧерриДом» по адресу: улица Республиканская, 14. 16 августа в 14:00 будет возможность посетить экскурсию в выходной день.

Все экскурсии бесплатные. Количество мест ограничено, требуется запись.

Добавим, что застройщики также участвуют в комплексном благоустройстве Вологды. Благоустройство двух карманных парков на перекрестках улиц Петина – Ленинградской и Беляева – Текстильщиков выполняет компания «ЧерриДом». Парк на пересечении улиц Петина и Ленинградской уже почти готов. Работы на участке площадью около 600 кв. метров были практически завершены ко Дню города, сообщает пресс-служба города.