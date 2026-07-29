Губернатор Георгий Филимонов прокомментировал информацию об абортах, сообщенную Владимиру Путину

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Губернатор Георгий Филимонов прокомментировал цифры об абортах, сообщенные Валентиной Матвиенко Владимиру Путину.

«Данные, которые привела председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, абсолютно корректны. Это правда. Обращу лишь внимание, на то, что по этой статистической формуле в расчёт взяты ещё и внутриутробные потери (смерть плода до начала родов). Если рассматривать именно операции по искусственному прерыванию беременности, то реальное количество абортов на Вологодчине сократилось на 82,9%. Все подобные операции в Вологодской области производятся только по медицинским показаниям», — написал он в соцсетях.

Напомним, 28 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о сокращении числа абортов в Вологодской области почти вдвое.