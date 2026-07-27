В Вологодской области увеличат пенсии 63 тысячам пенсионеров, работавших в 2025 году

C 1 августа Отделение СФР по Вологодской области автоматически увеличит пенсии 63 тысячам пенсионеров, работавших в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сумма увеличения зависит от официальной заработной платы и количества отработанного времени в 2025 году. Максимальная прибавка к пенсии составляет 470,28 рублей.

Перерасчёт коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

«Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику», — рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Работающий пенсионер может также увеличить свой ИПК с помощью представления документов, позволяющих учесть периоды работы и иной деятельности, а также иные (нестраховые) периоды, имевших место до назначения пенсии и не отраженные в момент назначения пенсии в системе персонифицированного учета.

Отделение Социального фонда России по Вологодской области также устанавливает надбавку получателям страховой пенсии по старости при достижении 80 лет. Выплата в увеличенном размере перечисляется со следующего месяца после дня рождения пенсионера автоматически.

Пенсионерам, у которых есть малолетние дети, дети-студенты, родители, супруг, дедушка, бабушка пенсионного возраста или с инвалидностью, положена доплата к пенсии за иждивенцев. Она выплачивается, если помощь пенсионера для иждивенца является основным и постоянным источником средств к существованию. Чтобы получать доплату, необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР.

Также напоминаем, если пенсионер уволился в июле, то с 1 августа его страховая пенсия будет пересчитана с учётом всех плановых индексаций, которые он пропустил за время работы. Весь процесс запускается данными от работодателя, подавать заявление не нужно.