Лагерь "Дружба" под Вологдой заработал вновь

Фото: Загородный центр "Дружба" ВКонтакте.

Лагерь "Дружба" на реке Комёла, рядом с деревней Матвеевское (примерно в 25 км от Вологды), открылся вновь.

Лагерь работал с 1970 года, его помнят многие вологжане старшего возраста. Но в 2006-м он закрылся. После этого территория в живописном, экологически чистом месте несколько раз меняла собственников. В 2021 году имущественный комплекс приобрела компания «Феникс», которая начала масштабную реконструкцию. В итоге отремонтированы корпуса, обновлены инженерные сети, появилось отопление, благоустроена территория — появились спортивные и игровые площадки, уличные беседки.

В этом году в этом современном загородном центре отдыха открылась первая детская смена. В лагерь заехали более сотни школьников.

Помимо обновлённых спальных корпусов, здесь есть современная столовая, актовый зал с профессиональным звуковым и световым оборудованием, медицинский корпус.

Для детей организовано шестиразовое питание с фруктами и сладостями. В программе лагерной смены — квесты, костры, танцы, творческие и спортивные активности. Даже дождь не стал помехой для проведения активного досуга – в лагере работают многочисленные кружки и студии. А безопасность ребят обеспечивают 200 камер наблюдения.