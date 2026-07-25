На севере Вологодчины произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме

Источник фото: Аварийно-спасательная служба Вологодской области

На севере Вологодской области произошел взрыв бытового газа.

Есть пострадавшие. Взрыв г произошел в квартире двухэтажного дома № 5 на улице Мира.

На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Вологодской области.

Источник фото: Аварийно-спасательная служба Вологодской области

Они разместили фотографии в соцсети. «Последствия взрыва можно оценить по фото», — сообщают спасатели.

Источник фото: Аварийно-спасательная служба Вологодской области

На снимках видно, что вылетело окно, дверная коробка, отлетела штукатурка, оголив дранку. В потолочном перекрытии на втором этаже - дыра.

Источник фото: Аварийно-спасательная служба Вологодской области

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают .

«Пострадали собственник жилого помещения и его мать. Женщина госпитализирована в центральную районную больницу с ожогами средней степени тяжести», — заявил глава Вожегодского округа Евгений Первов.

Для установления степени повреждений и целостности строительных конструкций дома будет проведена специальная экспертиза.