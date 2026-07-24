На Вологодчине за 10 лет количество детей в садиках снизилось на 29 процентов

Численность детей в вологодских садиках уменьшилась почти на 30%. Закрывают и школы. Если в 2016 году на Вологодчине насчитывалось 536 детских садов, то в 2026 году их число снизилось до 441, то есть на 18%. Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на проект региональной программы по повышению рождаемости «Семья – оплот Русского Севера».

«Уменьшение количества дошкольных организаций связано с проведением в муниципалитетах реорганизации (путём присоединения) малочисленных дошкольных образовательных организаций к общеобразовательным организациям. Тем самым не допускается ухудшение условий для организации дошкольного образования в регионе», — объясняется там.

При этом в проекте написано, что в 2016 году численность воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, составляла 76 034 ребёнка, а в 2025/2026 учебном году – уже 53 725 детей, то есть на 29% меньше.

Становится меньше на Вологодчине и школ. Как сообщил депутат Законодательного Собрания региона Александр Морозов, в Вологодской области продолжают закрываться сельские школы: «По данным Минпросвещения РФ, за последние два года в России закрыта 861 сельская школа. Вологодчины это поветрие коснулось в полной мере. На слуху были Вахневская школа в Никольском округе, Октябрьская и Грибинская в Великоустюгском, Первомайская в Чагодощенском, Тигинская и Бекетовская в Вожегодском округе. Были и другие попытки. Это только за 2024 – 2026 годы», — отметил народный избранник.

Комментаторы добавили список: «Закрыта школа в деревне Анишино Чагодощенского округа!», «В Сямженском округе за один год закрыли две школы, третья на очереди»...