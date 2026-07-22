Сложную операцию успешно провели молодому пациенту в Череповце

Фото: сайт правительства Вологодской области.

34-летний пациент поступил в Вологодскую областную больницу № 3 с тяжёлыми последствиями давней травмы. Несколько лет назад он перенёс перелом шейки бедра. Тогда врачи приняли решение сохранить собственный тазобедренный сустав: выполнили остеосинтез, зафиксировав перелом специальными винтами.

«Пациент не обращался к врачу-травматологу для наблюдения, и, как следствие, перелом не сросся. Со временем сформировался посттравматический коксартроз с выраженным укорочением конечности, дефектом проксимальной части бедра и вертлужной впадины. Дополнительную сложность создавало хроническое заболевание почек, из-за которого пациент постоянно получает программный гемодиализ. Такое состояние значительно ухудшает качество костной ткани и увеличивает риск осложнений. К моменту госпитализации стало очевидно, что сохранить собственный сустав уже невозможно», – рассказали в министерстве здравоохранения Вологодской области.

Для проведения высокотехнологичного лечения пациент был госпитализирован в стационар Вологодской областной больницы № 3: травматологическое отделение больницы имеет большой опыт сложных операций, безопасность вмешательств обеспечивает слаженная работа бригады врачей-анестезиологов-реаниматологов, а отделение гемодиализа продолжило проводить заместительную почечную терапию.

Подготовка к операции заняла около полутора месяцев. Перед травматологами стояла задача, которая выходила за рамки стандартного эндопротезирования. Требовалось заранее подобрать специализированную ревизионную систему, предназначенную для сложных случаев с выраженными дефектами костной ткани. Подобные импланты относятся к высокотехнологичным и дорогостоящим изделиям и чаще используются в федеральных медицинских центрах.

Во время операции специалисты заменили разрушенные структуры тазобедренного сустава, компенсировали дефекты костной ткани и установили ревизионную систему эндопротезирования с длинной ножкой, которая обеспечивает дополнительную опору бедренной кости и помогает снизить риск перипротезных переломов.

«В подобных случаях наша задача – не просто заменить сустав. Необходимо восстановить опору, компенсировать имеющиеся дефекты костной ткани и создать максимально надёжную конструкцию, которая позволит человеку вернуться к привычной жизни», – отметил лечащий врач-травматолог Николай Виноградов.

Операция прошла успешно. Уже через десять дней пациент был выписан домой для продолжения реабилитации.

Отметим, что подобные высокотехнологичные операции являются частью нацпроекта Президента «Продолжительная и активная жизнь».