Женщина в Белозерске сожгла девятиквартирный деревянный дом со всем имуществом

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Стали известны подробности пожара в Белозерске. Там сгорел многоквартирный деревянный дом.

Вечером 20 июля в Белозерске женщина подожгла дом, к счастью, никто не пострадал. Но 9 семей лишились крова и имущества.

"Причиной возгорания, полностью уничтожившего многоквартирный дом на улице Свердлова, стал умышленный поджог, совершенный местной жительницей из личных побуждений", - сообщает следствие.

Как сообщает ведомство, пьяная 35-летняя женщина устроила пожар исключительно из неприязни к своему знакомому, который проживал в этом здании.

В порыве гнева злоумышленница пренебрегла безопасностью других жильцов - в доме находились в том числе несовершеннолетние. Но фигурантка не только не предупредила их об опасности, но и сразу покинула место происшествия после возгорания.

По мнению следствия, у женщины был умысел — убить нескольких человек. К счастью, все жильцы сумели эвакуироваться.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, а также умышленного уничтожения чужого имущества.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки вменяемости женщины назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.