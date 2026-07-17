На Вологодчине в мусорке нашли орден Отечественной войны и медали ветерана

Бесценные раритеты оказались на пмойке.

Вологодчина была шокирована известием от шекснинских журналистов. В редакцию принесли необычную находку, которая сделана в деревне Думино Шекснинского округа. Местный житель обнаружил в мусорном баке награды и документы участника Великой Отечественной войны. Среди них - орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали с удостоверениями, трудовая книжка, медаль «Спецназ ГРУ 60 лет». Судя по документам, все награды принадлежали Александру Павловичу Коржавину.

Бесценную находку шекснинец принес в редакцию газеты Шекснинского округа «Звезда».

Журналисты провели расследование. Выяснилось, что Александр Павлович родился в деревне Плюснино Лежского района - сейчас это Грязовецкий округ. В сентябре 1941 года ушел на фронт. После войны участник войны работал на лесозаготовках.

Сотрудники редакции предложили отдать находку в Грязовецкий музей - тем более юбилейные медали выдавал Грязовецкий райвоенкомат.

Но позже объявилась родственница и пояснила, что её "близкие не понимают, как ценности оказались на помойке".

По всей вероятности, произошло недоразумение. Видимо, реликвии все же вернутся в семью.