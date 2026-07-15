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Экономика15 июля 2026 9:50

Стало известно кто будет управлять гостиничной инфраструктурой будущего туристического комплекса на родине Деда Мороза

ДОМ.рф начинает финансировать проект на Вологодчине
Источник:kp.ru

Финансировать проект будет ДОМ.РФ

Губернатор области Георгий Филимонов встретился с основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Особое внимание уделялось развитию туризма в Великоустюгском округе.

«Важный этап — в августе начинается финансирование проекта со стороны ДОМ.РФ через «Тематический парк «Деда Мороза»», учредителем которого является Корпорация развития Вологодской области. Это позволит перейти к следующему этапу реализации проекта. В дальнейшем гостиничной инфраструктурой будущего туристического комплекса будет управлять Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система», - пояснил Георгий Филимонов.

Кстати, два речных трамвайчика, что курсируют в Вологде выпущены на предприятии АФК «Система».

В Череповце будет ходить электрический катамаран «Белояр» этого же производства.