Абитуриенты Вологодчины готовятся к поступлению в вузы через Госуслуги

Поступление в вузы - горячая пора.

В преддверии приёмной кампании в высшие учебные заведения жители Вологодской области почти в 2 раза увеличили активность на портале Госуслуг. Аналитики МегаФона связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. При этом наибольший интерес у выпускников вызывают университеты региона.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что чем ближе выпускные экзамены, тем чаще пользователи начинают изучать информацию по подаче документов, целевому обучению, подбору подходящего университета. Так, на сегодняшний день абитуриенты и их семьи используют на портале на 18% больше интернет трафика, чем в начале года.

Среди выпускников Вологодской области безусловным лидером остаётся Вологодский филиал (РАНХиГС): на его официальный сайт приходится 61% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Вологодский государственный (10%) и Череповецкий государственный (10%) университеты. Среди вузов, расположенных в других регионах, у местных старшеклассников востребованы МГТУ им. Н. Э. Баумана и Северный государственный медицинский университет. В свою очередь, учебными заведениями Вологодской области часто интересуются архангелогородцы, костромичи и жители Коми.

«Онлайн-поступление в вузы серьёзно расширяет возможности для школьников и в Вологде, и в районах, и, особенно, в небольших и удалённых деревнях и посёлках. Мы поддерживаем эту тенденцию, наращивая возможности дистрибуции по всей территории области, чтобы бо льшее число учащихся могли пользоваться нужными цифровыми опциями. Сим-карты с полезными для школьников и студентов сервисами, в том числе с ИИ-помощниками, можно с недавнего времени найти в порядка 150 магазинах «Магнит», — пояснила Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.