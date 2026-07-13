Может ли самозанятый вологжанин получить больничный?

Участвовать ли самозанятому в эксперименте по социальному страхованию, чтобы получать пособие по нетрудоспособности - такой вопрос работники Соцфонда обсудили с журналистами КП и молодыми вологжанами.

С 2019 года среди трудоспособных вологжан появилась новая категория — самозанятые. Это возможность работать на себя без наёмных сотрудников и уплачивать только налог на профессиональный доход. Обязательные платежи на социальное страхование для них не предусмотрены. С начала этого года у самозанятых появилась возможность получать оплачиваемый больничный — предлагается участие в эксперименте, чтобы сформировать право на пособие по временной нетрудоспособности. Плательщики налога на профессиональный доход смогут пользоваться правом на оплачиваемый больничный как и работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам. Это вопрос добровольного страхования. Каков механизм? Самозанятый может зарегистрироваться в Социальном фонде и платить ежемесячные взносы. Для участия в добровольном страховании он должен выбрать сумму, исходя из которой планирует получать больничные. Это может быть 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Более высокая из двух сумм, соответственно, повышает и выплаты при наступлении болезни. Чтобы обеспечить право на больничный, необходимо уплачивать взносы, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов следующий: в месяц нужно перечислять 1 344 рубля или 1 920 рублей. При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей. Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев, за которые уплачены страховые взносы. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода их уплаты. Взносы - важный элемент добровольного страхования. Как только прекращается их поступление в Социальный фонд от самозанятого, заканчивается право на получение пособия по нетрудоспособности.

По оценкам самозанятых вологжан, эксперимент по добровольному социальному страхованию своевременен, потому что мысли об оплачиваемом больничном появляются у всех, особенно с приходом осенне-зимних недомоганий. Как говорит репетитор по русскому языку Дарья, сейчас лето, прекрасная погода и соответствующее настроение. А потом всё равно настигнут болезненные состояния осени и зимы, и я буду себя корить, что знала же и не подстелила соломку. Вологжанка выбрала меньший тариф, с мая платит страховые взносы, заявление в СФР направляла через мобильное приложение «Мой налог». С октября у неё будет право при недомоганиях «сесть на больничный». Дарья подтягивает своих юных клиентов по русскому языку и литературе, басня «Стрекоза и Муравей» Ивана Крылова для неё прямая иллюстрация решения о добровольных взносах на социальное страхование. «Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела; оглянуться не успела, как зима катит в глаза...» Как самозанятая репетитор за полгода заплатит 8 100 рублей взносов. У неё 9 лет стажа, а это значит, что при расчёте больничного листа учитывается 100% от среднего заработка. Дарья уверена, что ей выгодно социальное страхование и материально, и психологически.

Если педагог Дарья наряду с финансовой стороной вопроса не сбрасывает со счетов своё эмоциональное состояние в период болезни, то строитель-отделочник Кирилл руководствуется исключительно рациональными критериями. По его словам, болеет он редко, на лекарства средства всегда найдутся, потому что зарплата довольно высокая. Болеть некогда — объекты выстроились в очередь на несколько месяцев вперёд. Да, соглашается он, про длительные больничные, например, при травме, он не думал - надеется, что обойдётся. «Про возможность оформить добровольное социальное страхование видел краем глаза в соцсетях, но сразу про себя решил - не сейчас!» - искренне поделился самозанятый Кирилл.

С социальным страхованием в Соцфонде работающая в клининге Ирина не определилась, потому что ещё не изучила эту возможность подробно. Её беспокоит вопрос, выгодно ли платить взносы, потому что неизвестно, заболеешь или нет. «Вообще я стараюсь любые свои недомогания предупреждать, потому что работаю в маленьком коллективе и не хочу никого подводить, да и на зарплате скажется, если не выйду на смену. Надо разобраться, оплачивается ли декретный отпуск, если участвовать в эксперименте. Что будет, если я буду платить взносы, но не заболею?» - размышляет Ирина.

Закон учитывает ситуацию, о которой задумалась Ирина. По истечении восемнадцати календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов и при условии, что в течение этого периода самозанятому не выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности, начиная с девятнадцатого месяца размер ежемесячного платежа по страховым взносам уменьшается на 10 процентов. Тогда право уплаты страховых взносов в уменьшенном размере сохраняется за самозанятым до момента наступления страхового случая, то есть больничного.

Если 2 года человек платит страховые взносы и не заболел, то есть пособие по временной нетрудоспособности не выплачивалось, то далее размер ежемесячного платежа по страховым взносам уменьшается на 30 процентов. И право уплаты страховых взносов в уменьшенном размере сохраняется за самозанятым до момента наступления страхового случая. Здесь следует обратить внимание, на какие случаи распространяется пособие по нетрудоспособности. Это не только болезнь самого участника добровольного страхования, но и уход за его ребёнком или родственником, время карантина, протезирование по медицинским показаниям, санаторно-курортное лечение после стационара.

Получение самозанятыми пособия по нетрудоспособности не касается декретных выплат, которые положены, например, во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет.

«Федеральный закон № 456 «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности принят в декабре 2025 года. Суть в том, что самозанятый обязуется уплачивать страховые взносы, а Социальный фонд России возлагает на себя ответственность выплатить пособие при наступлении страхового случая. Эксперимент продлится до 2028 года, подать заявление на уплату взносов можно до 30 сентября 2027 года. В нашем регионе сейчас 204 самозанятых участвуют в программе страхования на случай временной нетрудоспособности, большинство выбрали более высокую сумму взносов»,- рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Заявление о вступлении в программу принимается на портале госуслуг, в приложении «Мой налог», а также в клиентских службах Отделения Социального фонда по Вологодской области. Выбор — за самозанятыми.