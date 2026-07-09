Ребята из Алчевска приехали на Вологодчину на две недели

Фото: минобразования Вологодской области.

80 школьников из Алчевска приехали на первую летнюю смену на Вологодчине. Две недели, с 5 по 18 июля, учащиеся 5-11 классов из нашего подшефного города в Луганской Народной Республике проведут в центре военно патриотического воспитания. Для них открыта профильная смена «Земля — наш дом». Она объединяет сразу несколько важных направлений: экологию, патриотизм и личностный рост, и посвящена формированию бережного отношения к окружающей среде, к истории, культуре и традициям нашей страны.

Вологодчина уже не первый год принимает алчевских ребят на время летнего отдыха в рамках программы шефской помощи.

Для ребят подготовили насыщенную программу: - тематические дни: «День птиц», «День воды», «День солнца и творцов», «День леса», «День воздуха»; - экологические акции и десанты; - мастер-классы; - познавательные лаборатории; - походы и экскурсии; - командные проекты.

Кроме того, организовали целый комплекс спортивных, творческих и развлекательных мероприятий: занятия по развитию лидерских качеств, соревнования, интеллектуальные и ролевые игры, мастерские, театральные постановки, концертные программы, квартирники и караоке-вечера.