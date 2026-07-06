Партия «Новые люди» представила кандидатов в Вологодской области

В субботу, 4 июля, партия «Новые люди» объявила о выдвижении своих кандидатов на выборы в Вологодской области. Этот год для региона ознаменован масштабной предвыборной кампанией, включающей выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание и дополнительные выборы в Вологодскую городскую Думу. Александр Борисов, возглавляющий «Новых людей» в регионе, в своём выступлении подчеркнул важность «живой политики», нацеленной на развитие и укрепление доверия к людям.

«Наши инициативы охватывают тысячи жителей Вологодчины, где действуют наши местные и первичные отделения», — заявил Александр Борисов. На выборы в Законодательное собрание партия выдвинула 89 кандидатов, каждый из которых уже имеет опыт работы в интересах местных жителей.

«За шесть лет мы объединили тысячи людей, желающих трудиться и развиваться на Вологодчине. Это место, где они видят будущее своих детей», — отметил председатель партии в регионе Денис Долженко.

В 2026 году голосование начнётся 18 сентября и продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября.