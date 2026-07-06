Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия идёт в Госдуму, чтобы отменить лишние запреты

Партия «Новые люди» провела съезд, на котором представила кандидатов в депутаты Госдумы. В работе съезда приняли участие делегаты со всей страны, в том числе из Вологодской области.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев обозначил основу программы, с которой партия идёт на выборы. В первую очередь это борьба против бессмысленных ограничений.

«Чиновнику легче запретить и отчитаться, что проблемы нет. Но это тупиковый путь, он вреден для страны и для будущего», — сказал Алексей Нечаев.

Он добавил, что сейчас фракция «Новых людей» самая малочисленная в Госдуме: всего 15 человек. «Новые люди» планируют увеличить своё присутствие в Госдуме. Партия выдвинула 382 кандидата. Список «Новых людей» возглавил Алексей Нечаев — основатель партии «Новые люди».

Также в федеральный список вошёл вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков.

Федеральную тройку замыкает народный мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сардана Авксентьева — один из открытых политиков страны. В Госдуме она добилась возвращения прямых трансляций заседаний.

Кроме того, кандидатами от «Новых людей» стали жители разных регионов, которые уже воплощают социальные, благотворительные, культурные и другие проекты. По словам Алексея Нечаева, партия сделала ставку на людей, которые работали в реальном секторе экономики и понимают, что такое современная жизнь.