В Вологде запустили интерактивную карту наличия бензина на АЗС

Фото: администрация города Вологды.

Власти Вологды разработали тестовую версию онлайн-платформы, на которой в режиме реального времени можно отследить наличие топлива на городских заправках. Карта доступна по ссылке. Пока на неё нанесены только АЗС «Лукойл», но платформа будет дорабатываться и пополняться. Данные обновляются по мере поступления информации от топливной компании.

Ближайшая поставка бензина — около 30 тысяч литров — ожидается 7 июля после 20:00. Топливо будет доступно на заправках по адресам: Преображенского, 38, Чернышевского, 188, Конева, 32. Власти вновь призвали водителей не поддаваться ажиотажу и соблюдать суточный лимит — не более 20 литров на одно транспортное средство.

Кроме того, в городе рассматривают возможность введения системы чётных и нечётных дней для заправки — такой опыт уже применяется в других регионах. В чётные даты бензин смогут получать автомобили с чётной первой цифрой госномера, в нечётные — с нечётной. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.