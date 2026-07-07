На Вологодчине стали известны имена кандидатов в областное Законодательное Собрание от партии «Справедливая Россия»

Руководитель регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Владислав Зворыкин

В Вологде прошёл II этап конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия», ключевым вопросом которой стала подготовка к выборам в Законодательное Собрание Вологодской области. Напомним, они пройдут 20 сентября 2026 года, в Единый день голосования. В Законодательное Собрание избиратели на очередной пятилетний срок должны избрать 34 депутата. Напомним, за места в областном парламенте борются по смешанной системе - по пропорциональной системе и по одномандатным избирательным округам.

На конференции делегаты определились с кандидатами от «СР»: всего были названы имена 84 справедливороссов, среди них частники СВО, учителя, врачи, руководители предприятий, общественных организаций, члены «Боевого Братства».

Кандидатами на выборах от партии выдвинуты известные в регионе профессионалы своего дела: в Череповце - Руслан Зиганшин, главный врач седьмой поликлиники, Илья Галицкий, представитель крупного череповецкого предприятия. В Вологде - Николай Маслов — представитель «Союза чернобыльцев», а так же Александр Шухов и Игорь Трофимов.

В итоге тайным голосованием на конференции были утверждены областной список кандидатов в депутаты по пропорциональной системе, которые будут бороться за 17 мандатов, а также список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в него вошли ещё 17 кандидатур.

Также на конференции делегаты рассмотрели пакет организационных вопросов. Так, в Совет регионального отделения вошел новый член - Александр Шухов, куратор гуманитарного направления регионального отделения партии по поддержке участников СВО и их семей, председатель совета областного отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Делегаты определили задачи и приоритетные направления деятельности отделения. Как было заявлено, партия делает ставку на обновление депутатского корпуса и максимальное усиление социальной повестки.