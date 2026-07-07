Врачи из Вологды и Череповца проведут приемы в районах

Дефицит врачей узкой специальности в муниципалитетах компенсируется выездами специалистов из Вологды и Череповца.

Это важная часть национального проекта президента «Продолжительная и активная жизнь», цель которого – повышение доступности медпомощи и развитие современной профилактической медицины. «Своевременные осмотры дают возможность выявить заболевания на ранних стадиях, скорректировать лечение хронических патологий и получить профессиональные рекомендации, что напрямую влияет на снижение осложнений и улучшение качества жизни пациентов», – отметили в министерстве здравоохранения области.

Так, в июле специалисты Вологодской областной клинической больницы проведут приемы в следующем порядке:

9 июля — Нюксенская центральная районная больница. Прием ведут гастроэнтеролог, кардиолог и травматолог.

14 августа — Сокольская центральная районная больница. На приеме будут работать невролог, кардиолог и пульмонолог.

15 августа — Тарногская центральная районная больница в рамках работы «Городка здоровья». В составе бригады — гастроэнтеролог, кардиолог и медицинский психолог.

График выездов врачей согласовывается с запросами районных больниц.

Вологодская областная клиническая больница №2 также сформировала расширенный график выездов на июль:

2 июля — Белозерская ЦРБ: кардиолог, невролог, уролог.

7 июля — Бабаевская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург.

9 июля — Устюженская ЦРБ: кардиолог, уролог, эндокринолог.

14 июля — Кадуйская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог.

16 июля — Шекснинская ЦРБ: кардиолог, уролог, эндокринолог.

21 июля — Чагодощенская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог.

Возможны изменения в составе выездной бригады. Окончательный перечень специалистов уточняется перед каждым выездом.