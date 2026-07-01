Технику из Череповца отправили убирать Белозерск

Фото: соцсети Георгия Филимонова.

В Белозерске наводят порядок: для уборки старинного города задействованы специалисты и техника из Череповца.

«Независимо от размера города, стандарт качества уборки должен быть одинаково высоким. Поэтому, если это необходимо, направляем дополнительную спецтехнику туда, где она нужна больше всего», — подчеркнул глава региона Георгий Филимонов.

Глава города Андрей Накрошаев сообщил, что уборку в Белозерске провели с использованием дорожного пылесоса и шампуня. По его словам, 6 июля, перед Днем города, туда направят усиленную бригаду, в которую войдут работники ручного труда, сообщает официальный сайт Череповца.

"Последовательно внедряем современные подходы к уборке во всех муниципалитетах Вологодской области. Продолжу держать вопрос на личном контроле", - подчеркнул Георгий Филимонов.