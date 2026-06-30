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Политика30 июня 2026 18:00

В Череповце передали "Звезду Героя" родителям погибшего офицера

Гвардии капитан Игорь Маков погиб при выполнении боевого задания
Источник:kp.ru
Игорь Маков, Герой Российской Федерации.

Игорь Маков, Герой Российской Федерации.

В Череповце передали награду родным погибшего в ходе специальной военной операции гвардии капитана Игоря Макова. Офицер был удостоен медали «Золотая Звезда» посмертно.

Фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях.

Фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях.

Награду родителям вручили губернатор Георгий Филимонов и замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Торжественная церемония прошла во Дворце металлургов. Высшую награду — медаль «Золотая Звезда» — передали отцу героя Николаю Александровичу Макову. Грамоту о присвоении звания - супруге погибшего Ольге Олеговне Маковой.

Как сообщает Георгий Филимонов, высшей награды Игорь Николаевич удостоен посмертно за исключительное мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе Специальной военной операции.

"В ноябре 2025 года штурмовая группа под его командованием захватила укреплённый опорный пункт противника в Запорожской области и удерживала стратегически важный объект, после чего попала в засаду. В боестолкновении 23 ноября Игорь Николаевич получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб, до конца оставаясь верным военной присяге и воинскому долгу", - сообщает губернатор.

Церемония прошла с участием знамённой группы и оркестра Череповецкого военного института, который окончил наш земляк.