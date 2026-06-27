В Вологде тысяча человек попробовали десерт: был испечен и съеден 120-килограммовый торт

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120-килограмовый торт приготовили в Вологде на День города на Кремлевской площади. Его украсили в стилистике вологодского дизайн-кода – с использованием паттернов и красно-белых цветов.

Торт размером 1,5 на 1,5 метра и высотой 120 см состоял из бисквитных коржей, крема из сгущёнки, ряженки, сливок и творожного сыра. В качестве начинки использовалась брусника. Свечи на торте в честь праздника задул глава Вологды Сергей Жестянников. Он же лично угостил участников праздника.

Стаи известны имена умельцев, изготовивших гигантский десерт.

Это ведущий кондитер ресторана «Паровозовъ» Наталья Полькина и преподаватели Череповецкого многопрофильного колледжа Наталья Шохер и Анна Небышева, а также амбассадор Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области Александр Гаврилов. Помогали профессионалам студенты Вологодского колледжа сервиса и Череповецкого многопрофильного колледжа, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Общее время приготовления торта составила два дня. Заранее были заготовлены коржи. На площади проходила сборка десерта.

К торту прилагался специальный ягодный напиток. Его приготовила команда поваров «ПиццаФабрики». В состав напитка вошли клюква и можжевельник. Ингредиенты были заготовлены заранее. Десерт и напиток смогли бесплатно попробовать более 1000 вологжан.